EX- Berliner Montag, 24.06.2024 | 11:59 Uhr

Die Ampel- Koalition arbeitet nicht kontra gegen Probleme, damit es in den Städten in Deutschland nicht noch enger wird. Sie will Probleme lösen mit den neuen Gesetz? Die Ampel kommt mit der vorhandenen Überbevölkerung im Land schon nicht mehr zu recht. Was will sie damit verbessern? Schafft das alles der Staatshaushalt, wenn die sozialen Ausgaben den alten negativen persönlichen Zustand in der Bevölkerung kaum schafft? Es werden bestimmt nicht nur gutsituierte, reiche Menschen im Land eingebürgert.