Dass es sich bei den Beiträgen um Hassrede oder hasserfülltes Verhalten gehandelt habe, könne er in den meisten Fällen nicht nachvollziehen. Nur in einem Beitrag, in dem es um den tödlichen Angriff einer Transfrau auf einen Syrer in Potsdam ging, sehe er potenzielle Gründe für eine Löschung, "wenn man da sehr sensibel" sei.

Die Bezeichnung Shadow Ban wird bei Online-Community-Anbietern genutzt, wenn Beiträge eines Nutzers vollständig oder teilweise blockiert werden. Im Gegensatz zu einer offensichtlichen Sperrung bleibt bei einem Shadow Ban der Account aktiv, aber die Posts werden für andere Benutzer nicht mehr sichtbar gemacht oder verbreitet.

Nachdem Hohloch die Einschränkung seines Accounts bemerkte, habe er nach eigenen Angaben versucht, die Blockade durch einen zweiten Account zu umgehen und seine Nutzer auf diesen Account umzulenken. Diesen zweiten Account löschte Tiktok am Donnerstag allerdings komplett. Laut Angaben des Unternehmens deswegen, weil der AfD-Abgeordnete auf diese Weise versucht habe, die Durchsetzung der Community-Richtlinien zu umgehen.