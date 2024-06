129 Beschäftigte der Technischen Universität Berlin haben in einer schriftlichen Stellungnahme ihre Unterstützung für TU-Präsidentin Geraldine Rauch zum Ausdruck gebracht. In dem Schreiben, das dem rbb vorliegt, ist von "kritischer Unterstützung" die Rede. Die Unterzeichnenden verurteilen demnach, so wörtlich, die "unverhältnismäßigen Anfeindungen gegen Geraldine Rauch als Person". Zuerst hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Andere Mitarbeitende der TU haben hingegen Rauch zum Rücktritt aufgefordert. In den vergangenen Tage hatte sie um Entschuldigung gebeten, nachdem bekannt wurde, dass sie antisemitische Posts in sozialen Medien gelikt hatte. Diesen Schritt begrüßen die Unterzeichner der Stellungnahme, eine Entschuldigung könne aber "nur ein erster Schritt sein" zu einem Aufarbeitungsprozess.

Als nächstes sei es notwendig, umfassend das Gespräch zu suchen. Nach rbb-Informationen zählen zu den 129 Unterzeichnenden vor allem wissenschaftliche und studentische Mitarbeiter sowie einige Professoren.