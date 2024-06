rbb-24-nutzer Berlin Dienstag, 18.06.2024 | 15:38 Uhr

Was genau ist an den Handlungen zivilen Ungehorsams seitens 'Ende Gelände' extremistisch? Selbst die strafrechtlich relevanten Aktionen wie das Manipulieren von best. Anlagenteilen oder das Eindringen auf Privatbesitz sind im Kern nicht extremistisch in der Form, dass sie den Staat ablehnen. Ganz im Gegenteil, es wird eine Handlungsfähigkeit des Staats unterstrichen und mehr politischer Wille, diese auch zu nutzen, eingefordert. Das gleichzusetzen mit rechtsextremen Umtrieben, die sehr wohl einen völlig anderen, da undemokratischen, Staat wollen oder mit islamistisch-dschihadistischen Scharia-Fantasien als Staatsersatz, ist übergriffig, unverhältnismäßig und politologisch falsch. Vielmehr kommt man als Verfassungsschutz rechtsextremen Ideologiefragmenten sogar noch entgegen - 'Ende Gelände' ist ein Feindbild des Rechtsextremismus. Wenn z.B. 'Greenpeace' der sPD-Parteizentrale wortwörtlich aufs Dach steigt, um dort Transparente zu entrollen, ist das auch kein Extremismus.