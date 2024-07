Die Grünen halten außerdem die Einführung eines Kontakt- und Näherungsverbots für erforderlich. Täter würden sich oft mehrfach am Tag per Handy bei den Betroffenen melden oder trotz Wohnungsverweises vor der Haustür auftauchen. Um das zu unterbinden, brauche es ein Kontaktverbot, das im Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) verankert werden müsse. Für mehr Nachdruck soll dabei sorgen, dass Verstöße gegen den Wohnungsverweis und das Kontaktverbot nach den Vorstellungen der Grünen sanktioniert werden. "Wer nicht geht, muss zahlen", so die Sprecherin für Frauenpolitik, Bahar Haghanipour. Sie forderte die Innenverwaltung auf, per Rechtsverordnung die Grundlage für Geldbußen von bis zu 5.000 Euro zu schaffen.

Brandenburg will härter gegen häusliche Gewalt vorgehen. Am Mittwoch hat das Landesparlament deshalb eine Reihe an Gesetzesänderungen verabschiedet. Ein Punkt, der Expertinnen wichtig war, fehlt aber. Von Stephanie Teistler

Zum Schutz der Frauen wollen die Grünen auch erreichen, dass sich Polizei, Jugendämter und Beratungsstellen enger austauschen. Fallkonferenzen seien in Berlin bislang nur bei so genannten Hochrisikofällen üblich. Im besten Fall müssten alle Akteure aber schon an einem Tisch sitzen, bevor Gewalt eskaliere. Die Grünen verweisen auf Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, wo niedrigschwellige Fallkonferenzen bereits praktiziert würden.



Den Senat forderte die Oppositionsfraktion auf, Kürzungen im Haushalt im Bereich der Prävention zu überdenken. So seien in diesem Jahr im Gewaltschutz-Etat 1,7 von 8 Millionen Euro weggekürzt worden.



Nach Angaben der Grünen erlebt in Deutschland alle vier Minuten eine Frau Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. Allein in den vergangenen Wochen seien in Berlin vier Frauen Opfer von Femiziden geworden. Der innenpolitische Sprecher der Grünen, Vasili Franco, kritisierte, dass die Gewalt "schon zu lange akzeptierte aber nicht akzeptable Gewalt" geworden sei.