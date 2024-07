AfD-Politiker Hohloch steht nach Gepräch mit Grundschülern in der Kritik

Politiker, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, sollten an Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern nicht mehr teilnehmen dürfen, forderte die Grünen-Abgeordnete Petra Budke als Konsequenz aus den Ausführungen des AfD-Abgeordneten. Hohloch wird vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft.

Ein Gespräch des Brandenburger AfD-Landtagsabgeordneten Dennis Hohloch mit einer Potsdamer Grundschulklasse kurz vor den Sommerferien schlägt weiter hohe Wellen. Hohloch hatte dabei über angebliche Gruppenvergewaltigungen in Deutschland und verstümmelte Soldaten im Ukraine-Krieg gesprochen.

Landtag in Potsdam

Der Brandenburger Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) kritisierte, Hohloch als ehemaliger Lehrer sollte den Grundatz kennen, dass Lehrkräfte Schülerinnen und Schülern keine politischen Meinungen aufzwingen sollten. Diese sollten vielmehr in die Lage versetzt werden, sich eigene Ansichten bilden zu können.

Eine Elternversammlung der betroffenen Klasse an der Potsdamer Montessori-Schule will sich noch in dieser Woche mit den Folgen des Landtagsbesuchs für die Kinder befassen.