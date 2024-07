Die Gewerkschaft Verdi hat für den heutigen Donnerstag zu einem weiteren Warnstreik an den städtischen Kitas in Berlin aufgerufen. Bewegt sich der Senat nicht, soll es in der nächsten Woche noch dicker kommen.

Erzieher in städtischen Kitas streiken am heutigen Donnerstag erneut - die Gewerkschaft Verdi ruft zu einem eintägigen Warnstreik auf. Damit müssen sich viele Eltern in Berlin wiederholt auf eingeschränkte Betreuungsmöglichkeiten einstellen. Der Warnstreik startete am Morgen vor dem Berliner Abgeordnetenhaus. Dort kommen die Abgeordneten zu ihrer letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause zusammen.



Die Berliner Polizei spricht von rund 1.500 Teilnehmern, die Veranstalter von rund 3.000.