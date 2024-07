Es ist noch gar nicht lange her, dass die Fridays-for-Future-Bewegung regelmäßig demonstrierte und die Letzte Generation täglich Straßenkreuzungen in Berlin blockierte. Nicht, dass ich Brei auf Gemälden oder strafbare Handlungen begrüßen würde. Aber damals war die Erregung bei vielen, die jetzt in Senat und Koalition Verantwortung tragen, groß. Lauthals wurden Strafen gefordert und Klima-Protestierer quasi zu Terroristen erklärt. Heute sind diejenigen, die seinerzeit treuherzig erklärten, sie wollten doch auch etwas für das Klima tun, aber doch bitteschön nicht so, merkwürdig still.



Dabei sah es zwischendurch so aus, als würde ausgerechnet eine schwarz-rote Koalition beim Klimaschutz das bewerkstelligen, woran die Grünen sich in ihrer Regierungszeit die Zähne ausgebissen haben. Bis zu zehn Milliarden Euro in einem Sondervermögen nur für die Rettung des Klimas; das war das Versprechen, das war die Hoffnung, doch die ist geplatzt. Dafür kann der Senat freilich nichts.

Aber: Warum passiert beim Klimaschutz seit einem halben Jahr nichts, obwohl so viele Ideen und andere Finanzierungswege lange auf dem Tisch liegen?