In den kommenden Wochen wird es keine neuen Kita-Schließungen wegen Streiks geben. Das hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstagnachmittag dem rbb auf Anfrage mitgeteilt. Es gebe keine Streikaufrufe, die die Schließung der Kita-Eigenbetriebe zum Ziel hätten, sagte ver.di-Sprecher Kalle Kunkel. Die Gewerkschaft habe dies zugesagt und werde sich auch daran halten.

Zuvor hatten u.a. die Berliner Morgenpost berichtet, dass schon am Mittwoch (17. Juli) und am Donnerstag (18. Juli) die rund 7.000 Beschäftigten der 280 Berliner Kita-Eigenbetriebe die Arbeit niederlegen sollten. Dieser Aufruf sei allerdings nur an einzelne Kolleginnen und Kollegen gegangen, so Kunkel: "Es werde durch interne Maßnahmen sicher gestellt, dass es deswegen zu keinen Einschränkungen kommt."



Der Streit zwischen Gewerkschaft und Senat ist festgefahren. Verdi will Verhandlungen über einen sogenannten Entlastungs-Tarifvertrag durchsetzen. Der Senat verweist darauf, dass Berlin als Mitglied der Tarifgemeinschaft der Länder nicht allein verhandeln könne.