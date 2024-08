Amtsdirektor in Gartz (Oder) steht vor der Abwahl

Do 22.08.24 | 13:56 Uhr

Der neue Amtsausschuss in Gartz (Oder) in der Uckermark hat am Mittwochabend ein Abwahlverfahren gegen den Amtsdirektor Frank Gotzmann (parteilos) eingeleitet.

In einer schriftlichen Erklärung nach der konstituierenden Sitzung hieß es, man verspreche sich durch diesen Schritt eine neue Politik, mehr Zusammenhalt und mehr Bürgernähe. Gegenüber Gotzmann als Amtsdirektor fehle das Vertrauen.

Bei der Kommunalwahl am 9. Juni wurden mehrere dem jetzigen 24-jährigen Gartzer Bürgermeister Luca Piwodda (Freiparlamentarische Allianz) nahe stehende Einzelkandidaten gewählt, die kritsch gegenüber Amtsdirektor Gotzman stehen. In ihrer Erklärung sprechen sie von einem "Klima der Angst" im Amt. Sie stünden "für einen neuen Anfang".