Muss er gehen, oder darf er bleiben? Hoppegartens Bürgermeister Sven Siebert steht vor der Abwahl. Er sei mit seinem Amt überfordert, werfen ihm seine Kritiker vor. Am Sonntag kommt es in Hoppegarten zum Showdown. Von Philipp Gerstner

Siebert ist seit 2020 Bürgermeister von Hoppegarten. Nun kritisiert ein großer Teil der Gemeindevertreter, dass er das Amt damals unterschätzt habe. Viele von ihnen wollten nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten und leiteten das Abwahlverfahren gegen ihn ein. Im Vorfeld verteilten einige Gemeindevertreter außerdem eine Zeitschrift an die Anwohner, in der sie klar ihre Position äußern. Darin werfen sie dem Bürgermeister vor, dass er mit der Führung der Verwaltung überfordert sei.

"Herr Siebert ist gut in den Versprechungen, gut im Kaffeetrinken und im Kaffeekränzchen, aber im Durchführen von Verwaltungshandeln ist er leider aus allen Sichtweisen nicht in der Lage", sagte Volkmar Seidel, SPD-Gemeindevertreter in Hoppegarten.

Viele Gemeindevertreter beklagen etwa eine hohe Abwanderung von qualifizierten Fachkräften. Siebert schüre ein Klima der Frustration und des Unverständnisses, heißt es von der Grünen-Fraktion. Außerdem soll er auf falsche Prioritäten setzen und Beschlüsse nicht durchführen. Von 102 Beschlüssen habe der Bürgermeister nur 21 umgesetzt und acht nur teilweise umgesetzt, schrieb der Gemeindevertreter Christian Arndt (Grüne) in der Zeitschrift.

Die geringe Umsetzung der Beschlüsse begründet Sven Siebert vor allem mit fehlendem Personal in der Verwaltung. Und das sei schwer zu finden. Trotzdem gehe in Hoppegarten einiges voran. "Es gibt keinen Stillstand", sagt Siebert. Mehrere Großprojekte wie eine Grundschule und eine Schwimmhalle am S-Bahnhof würden vorbereitet und das brauche seine Zeit, so der Bürgermeister.