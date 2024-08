Kostenloses Probewohnen in Guben zeigt ersten Erfolg

Umzug in die Lausitz

Das Projekt Probewohnen in Guben (Spree-Neiße) trägt erste Früchte. Die Berlinerin Anika Franze wird voraussichtlich im September in die Neißestadt umziehen. Das teilte die 37-Jährige dem rbb am Dienstag mit.

"Ich wollte schon so lange aus Berlin weg, habe aber immer noch einem Anhaltspunkt gesucht", sagt Franze. "Ich hatte das Gefühl, durch das Probewohnen habe ich den gefunden." Sie habe in Guben Leute kennengelernt, mehrere Wohnungsangebote und eine Jobaussicht. "Dann habe ich gedacht: Mehr brauche ich jetzt nicht, um die Entscheidung zu fällen." Franze wird nach eigenen Angaben am Naemi-Wilke-Stift als Vorstandsassistenz der Geschäftsführung anfangen.