Baden und Segeln, wo einst Tagebaubagger Kohle gefördert haben: Das Lausitzer Seenland zieht schon jetzt Touristen an - und es wächst. Nun werden Land und Bergbausanierer aktiv, damit vier weitere Seen genutzt werden können.

Infrastrukturminister Rainer Genilke (CDU) und der zuständige Bergbausanierer LMBV unterschrieben am Nachmittag die Vereinbarung. "Damit sind die Weichen gestellt für die Freigabe von Sedlitzer und Großräschener See, der brandenburgischen Teile von Partwitzer und Geierswalder See sowie der verbindenden Überleiter", teilte die Staatskanzlei mit.

Das Land Brandenburg will perspektivisch Eigentümer mehrerer Lausitzer Tagebauseen werden. Damit sie schon ab 2026 genutzt werden können, hat das Kabinett am Dienstag eine Zwischennutzungsvereinbarung beschlossen.

Jahrelang hat es gedauert, nun ist es soweit: Am Donnerstag darf zum ersten Mal im Großräschener See offiziell gebadet werden. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat dafür grünes Licht gegeben - mit Einschränkungen.

Der Senftenberger Bürgermeister Andreas Pfeiffer (CDU) zeigte sich am Montag optimistisch, dass der Sedlitzer See zum Saisonstart 2026 zum Baden und für Boote freigegeben werden könne. "Ich denke, dass die LMBV sehr gut daran arbeitet, dass das erfolgen kann", sagte er dem rbb. "Das beste Beispiel ist der Großräschener See." Dieser war Mitte Mai vorzeitig für erste Boote und Anfang August an einem bestimmten Uferabschnitt auch zum Baden freigegeben worden.

Detlef Wurzler, beim Zweckverband Lausitzer Seenland zuständig für die touristische Vermarktung der Region, äußerte sich etwas vorsichtiger: "Wahrscheinlich wird es nicht der ganze Sedlitzer See sein, der fertig ist", sagte er. "Aber er wird, ähnlich wie der Großräschener See in diesem Jahr, nutzbar sein." Aus Sicht des Zweckverbands sei das ein wichtiges Zeichen für die Gäste und die einheimische Bevölkerung. "Jetzt ist endlich euer See, auf den ihr zum Teil 30, 40 Jahre gewartet habt, nutzbar."