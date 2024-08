Gefluteter Tagebau - Großräschener See wird teilweise zum Baden freigegeben

Mi 07.08.24 | 10:29 Uhr

Landkreis Oberspreewald-Lausitz/Steffen Rasche Audio: Antenne Brandenburg | 07.08.2024 | Martin Schneider | Bild: Landkreis Oberspreewald-Lausitz/Steffen Rasche

Jahrelang hat es gedauert, nun ist es soweit: Am Donnerstag darf zum ersten Mal im Großräschener See offiziell gebadet werden. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat dafür grünes Licht gegeben - mit Einschränkungen.



Der Großräschener See (Oberspreewald-Lausitz) wird in Teilen offiziell zum Baden freigeben. Am Donnerstag darf erstmals im See gebadet werden, wie der Kreis am Mittwoch mitteilte. "An der Allgemeinverfügung und den Sicherheitsprüfungen, die dafür nötig waren, mussten viele Institutionen mitwirken, was leider eine frühere Freigabe nicht zuließ", hieß es. Für die endgültige Entscheidung haben Landkreis, der Bergbausanierer LMBV, die Stadt und und das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR) zusammengearbeitet.

Der Großräschener See ist ein geflutetes Tagebaurestloch. Aus Sicherheitsgründen war er lange komplett gesperrt. Seit Mai dürfen bereits die ersten Boote aufs Wasser.

Baden mit Einschränkungen

Am Mittwoch fanden die Vorbereitungen für das Baden statt. Es wurden gelbe Bojen ins Wasser gesetzt, "Sperrbereich-Schilder" am See werden abgebaut und durch die aktuelle Badeordnung ersetzt.

Das Baden ist allerdings vorerst nur an einer bestimmten Stelle erlaubt, am 500 Meter langen Stadtstrand von Großräschen in der Nähe des Hafens. An allen anderen Uferstellen des Sees gilt weiterhin ein Badeverbot. "Jegliche darüberhinausgehende Ausübung des Gemeingebrauchs für den Großräschener See ist für Jedermann verboten", heißt es im Amtsblatt.

Grund ist, dass der Großräschener See noch nicht endgültig fertiggestellt ist. "Die Bergaufsicht ist noch nicht beendet, die vom Bergbaubetrieb ausgehende Gefährdung von Leben und Gesundheit von Personen sowie von Sachwerten konnte behördlich noch nicht abschließend für den gesamten See bewertet werden", heißt es weiter. Außerdem gilt die Genehmigung nur bei einem bestimmten Wasserstand. Laut Amtsblatt ist das Baden "ausschließlich innerhalb der Wasserlamelle von +100,00 m NHN bis +101,25 m NHN, zugelassen."

Ziel: Dauerhafte Freigabe

Die Genehmigung gilt außerdem vorerst nur bis Ende Oktober. Für die nächste Badesaison braucht es eine neue. "Es bleibt das Ziel der LMBV, die derzeitigen Zwischennutzungen in 2026 in dauerhaft sichere Nutzungen überführen zu können, wenn auch die bergtechnische Sanierung am und um den benachbarten Sedlitzer See vor dem Abschluss stehen wird", wird der LMBV-Sanierungsbereichsleiter Lausitz, Gerd Richter, in der Mitteilung der Stadt zitiert.



Der ehemalige Tagebau Meuro war seit 2007 geflutet worden. Nach ersten Planungen sollte der Großräschener See schon 2018 freigegeben werden. Durch anhaltende Trockenheit war aber zunächst nicht genügend Wasser für die Flutung vorhanden.

