Ein Syrer ist verdächtig, in Solingen drei Menschen getötet zu haben. Der Mann hätte 2023 nach Bulgarien überstellt werden sollen. Warum geschah das nicht? Was sieht das EU-Recht vor? Von Kolja Schwartz, ARD-Rechtsredaktion

Am Freitagabend waren bei einem Stadtfest im nordrhein-westfälischen Solingen drei Menschen mit einem Messer getötet worden. Acht Menschen wurden verletzt, vier davon schwer. Mutmaßlicher Täter ist ein 26-jähriger Syrer, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt. Ihm wird unter anderem die Mitgliedschaft in der islamistischen Terrororganisation IS vorgeworfen.

Der Mann hätte eigentlich im vergangenen Jahr nach Bulgarien überstellt werden sollen, was jedoch nicht geschah. Der Fall löste eine bundesweite Debatte über Abschiebungen und Migration aus.