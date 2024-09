Die Berliner AfD ist mit drei Klagen gescheitert, mit denen sie Bezirksstadtratsposten für sich erzwingen wollte. Das teilte das Berliner Verwaltungsgericht am Freitag mit. In den Bezirken Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Spandau versucht die Partei seit der Wahl von 2021 einen AfD-Stadtrat wählen zu lassen. Laut Wahlergebnis hat sie in jedem dieser Bezirke das Vorschlagsrecht für einen solchen Posten. Bei den inzwischen zahlreichen Wahlen in den drei Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) fallen die vorgeschlagenen Kandidaten aber jedes Mal durch. Dagegen hatte die Partei vor dem Berliner Verwaltungsgericht geklagt.