Am 85. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen ist mit Gedenkveranstaltungen an die Opfer des Zweiten Weltkriegs und der NS-Verbrechen erinnert worden.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) erklärte anlässlich des Gedenkens am Sonntag in Berlin, die Verbrechen der deutschen Wehrmacht und das Leid Polens dürften nicht vergessen werden. Zu einer ehrlichen Auseinandersetzung mit der Geschichte gehöre auch, "immer wieder zu erklären, was zwischen 1939 und 1945 in Polen geschehen ist". Das sei auch deshalb wichtig, weil die Folgen des deutschen Eroberungs- und Vernichtungskriegs bis heute nachwirkten.