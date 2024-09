Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Berlin-Mitte will, dass die Friedensstatue "Ari" an ihrem jetzigen Standort im Ortsteil Moabit bleibt. Am Donnerstagabend stimmte das Bezirksparlament für einen Einwohner-Antrag, für den mehr als 3.000 Bürger unterschrieben hatten. Auch ein zweiter ähnlicher Antrag auf Initiative der Linken, SPD und Grünen wurde angenommen.



Vor dem Bezirksparlament hatten mehrere Personen lautstark für den Erhalt der Statue demonstriert. Mit dem Beschluss steigt der Druck auf Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger (B90/Die Grünen). Sie will die Statue abbauen, da es keine rechtssichere Möglichkeit für eine Verlängerung der Genehmigung gebe. Dabei blieb sie auch bei ihrer Rede am Donnerstagabend in der BVV.