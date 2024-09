Landkreis hält trotz Kritik an Flüchtlingsheim in Flecken Zechlin fest

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hält am geplanten Flüchtlingsheim im Rheinsberger Ortsteil Flecken Zechlin fest. Das hat die Kreisverwaltung am Dienstagabend auf einer Sondersitzung des Kreistages in Neuruppin bekräftigt. Voraussichtlich Ende November wird demnach die Übernahme des früheren Hotels Seeblick erfolgen - trotz aller Kritik aus dem Ort.

"Das Objekt bietet als einziges die Voraussetzung für die Unterbringung von behinderten Flüchtlingen, die teilweise auch sehr schwere Verletzungen aus den Kriegsgebieten mit sich genommen haben", begründete Landrat Ralf Reinhardt die Entscheidung.

Die Anwohnerinnen und Anwohner nennen die schlechte ÖPNV-Anbindung des kleinen Ortsteils nach Rheinsberg und Neuruppin sowie die fehlende Nahversorgung als Gegenargumente.