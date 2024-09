Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) fordert nach dem Farbangriff an seinem Wohnort, Bedrohungen nicht nur von Politikern sowie die Diskursfeindlichkeit in der Gesellschaft "mit aller Härte zu bekämpfen". Dem rbb sagte Chialo, er sei es als Senator gewohnt, im politischen Raum durchaus "robust" in thematische Auseinandersetzungen zu gehen. Mittlerweile erlebe er aber eine "Entgrenzung und Brutalität gegen Unbeteiligte", die nicht zu tolerieren sei. "Dass man mich als Privatperson aufgesucht hat, meine Familie hineingezogen hat, dass man auch Nachbarn und Kinder rigoros mit in den Konflikt zieht, das ist eine Grenzüberschreitung, die für mich schockierend war."

Von einer "neuerlichen Grenze", die überschritten wurde, spricht auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Allerdings sind Angriffe auf Politiker auch in ihrem privaten Umfeld keine neue Entwicklung.