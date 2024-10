Tobi Berlin Montag, 14.10.2024 | 11:55 Uhr

Man sollte besser in die Ausstattung und in Personal investieren als in Klassenfahrten. Der pädagogische Wert ist eh sehr zweifelhaft. Oft zeigen sich finanzielle Unterschiede in den Familien extrem und die ohnehin Gemobbten werden noch stärker ausgegrenzt. Durch ein befreundetes Lehrerpaar habe ich Einblick, was Klassenfahrten teilweise kosten. Das sind ja keine preisgünstigen Ausflüge mehr in die Heide. Da darf es auch gern mal für knapp vierstellig ans Mittelmeer (kein Scherz).