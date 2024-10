Der Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP) will seine Busflotte bis 2031 vollständig auf Elektroantrieb umstellen. Das hat Geschäftsführerin Bettina Biffi am Mittwoch im Hauptausschuss angekündigt. Möglich werden soll dieser Plan unter anderem durch Fördermittel und strategische Investitionen in die Infrastruktur.



Bereits 2022 erhielt die ViP einen Förderbescheid des Projektträgers Jülich in Höhe von 4,67 Millionen Euro für die Anschaffung von zehn Solo- und 13 Gelenkbussen. Die Gesamtinvestitionen für die neuen Fahrzeuge belaufen sich den Angaben zufolge auf knapp 17,4 Millionen Euro.