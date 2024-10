Stichwahlen in Brandenburg - Kremmen behält seinen Bürgermeister - Wechsel in Werneuchen und Schöneiche

So 13.10.24 | 19:43 Uhr

Imago Images/Kielmann/Steinach/Steiner Video: rbb24 Antenne Brandenburg | 13.10.2024 | Marc Langebeck | Bild: Imago Images/Kielmann/Steinach/Steiner

In drei Brandenburger Gemeinden sind am Sonntag eine Bürgermeisterin und zwei Bürgermeister gewählt worden. Während in Kremmen der Amtsinhaber gewann, stehen in den Rathäusern von Werneuchen und Schöneiche Wechsel an.



In drei Brandenburger Gemeinden haben am Sonntag Stichwahlen um das Bürgermeisteramt stattgefunden. In Kremmen (Oberhavel) konnte sich Amtsinhaber Sebastian Busse (CDU) gegen Stefanie Gebauer von den Freien Wählern behaupten.



Busse kam auf 52,5 Prozent, Gebauer auf 47,5 Prozent. Der alte und neue Bürgermeister Busse war 2016 zum ersten Mal gewählt worden. Wahlberechtigt waren rund 6.600 Menschen. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 61 Prozent.



Wahlgewinner in Kremmen: Sebastian Busse (CDU) | Bild: privat

In Werneuchen (Barnim) hat die parteilose Kandidatin Astrid Hildebrand das Rennen gegen den AfD-Kandidaten Lars Hübner klar gewonnen. Hildebrand erhielt 63,8 Prozent vor Hübner mit 36,2 Prozent. Wahlberechtigt waren gut 8.000 Menschen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 58 Prozent.



Der frühere Amtsinhaber Frank Kulicke der Unabhängigen Wählergruppe Werneuchen war Anfang des Sommers mehrheitlich abgewählt worden. Trotzdem kandidierte er am 22. September erneut für das Bürgermeisteramt, erhielt jedoch nur 9,3 Prozent und schied im ersten Wahlgang aus.



Künftige Bürgermeisterin von Werneuchen: Astrid Hildebrand (parteilos) | Bild: privat

In Schöneiche (Oder-Spree) muss der seit 2017 regierende Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) sein Amt abgeben. Sein Gegenkandidat von der CDU, Ingo Röll kam auf 51 Prozent der Stimmen. Steinbrück erreichte 49 Prozent.



Es war bereits das zweite Mal, dass die beiden Männer um das Bürgermeisteramt in einer Stichwahl konkurrierten. Wahlberechtigt in Schöneiche waren rund 11.100 Menschen. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 56 Prozent.

Neuer Bürgermeister von Schöneiche: Ingo Röll (CDU) | Bild: privat

