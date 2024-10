Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner geht davon aus, dass die große Notunterkunft für Geflüchtete in Tegel womöglich erweitert werden muss. "Ich finde jetzt schon 7.000 deutlich zu viel", sagte der CDU-Politiker vor Auslandskorrespondenten in Berlin mit Blick auf die heutige Anzahl an Plätzen. "Aber ich kann leider nicht ausschließen, dass es noch mal mehr wird." Über konkrete Zahlen müssten die Experten entscheiden. "Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahlen dort noch steigen, statt abzunehmen, ist sehr, sehr groß."