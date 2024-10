Verdi will Recht auf Kita-Streik in Berlin "schnellstmöglich" durchsetzen

Die Gewerkschaft Verdi will sich juristisch dagegen wehren, dass das Berliner Arbeitsgericht einen unbefristeten Streik an kommunalen Kitas untersagt - wann steht aber noch nicht fest. Wie ein Verdi-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte, will die Gewerkschaft "schnellstmöglich" in Berufung gehen.



Inzwischen sei die ausführliche schriftliche Begründung des Gerichts eingetroffen, hieß es von Verdi. Damit müsse sich die Gewerkschaft zunächst gründlich beschäftigen.