Angesichts des Milliardenlochs im Landeshaushalt hat der Berliner Finanzsenator Stefan Evers (CDU) bekräftigt, dass alle Ausgaben auf den Prüfstand kommen. Im rbb24 Inforadio schloss Evers am Freitag ausdrücklich einen Stopp für laufende Projekte nicht aus.



"Wir werden alles anschauen müssen, buchstäblich jeden Stein umdrehen", sagte Evers. Damit nährt er Befürchtungen im Kulturbereich, dass etwa die Komische Oper in Berlin-Mitte doch nicht wie geplant saniert wird. Evers vermied es, sich an dieser Stelle festzulegen.