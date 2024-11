Gegen Spaltung Berlin Mittwoch, 20.11.2024 | 19:45 Uhr

Ich finde es wirklich schade, wie hier von einigen Foristen aktiv an der Spaltung der Gesellschaft gearbeitet wird. Wieso lassen sich Menschen vor so einen Karren spannen? Was haben Sie davon? Deswegen möchte ich mich auch nicht weiter an dieser Diskussion beteiligen, denn ich arbeite an einem Miteinander der Menschen, nicht an einem Gegeneinander. Ist es so schwer geworden, die Meinung anderer Menschen zu akzeptieren, ohne sie irgendwie schlechtzureden?