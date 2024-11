damarco ffo Dienstag, 12.11.2024 | 16:48 Uhr

Na passt ja, Söder hat heute das D-Ticket in frage gestellt und wie ich es schon erwähnte dauert es nicht lange bis wir uns in den teuren VBB Tarifen wiederfinden. Sollte auch die Übertragung der Mittel durch einen Beschluss des Bundestages nicht gelingen sind die 58€ für das D-Ticket zum 1.1.2025 auch Geschichte.



So schaut Verkehrspolitik einer CDU/CSU aus, klare Warnung jene wieder zu wählen die das System in 16 Jahren an die Wand gefahren haben.