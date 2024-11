Die Buslinie M4 in Berlin soll in Zukunft eine Straßenbahnverbindung werden. Die Tramstrecke, die Schöneweide mit Neukölln, Kreuzberg und dem Potsdamer Platz verbindet, soll überlastete Busse, die dort verkehren, ersetzen. Bei einer Infoveranstaltung stellte die Verkehrsverwaltung am Mittwochabend den aktuellen Stand der Pläne vor.

Dazu sind Berlinerinnen und Berliner seit Donnerstag aufgerufen, sich bei der Auslegung der Straßenbahnneubaustrecke Schöneweide-Potsdamer Platz online [berlin.de] zu beteiligen.

Laut einer früheren Kostenschätzung sollte die Strecke 175 Millionen Euro kosten. Mit einer Inbetriebnahme war nach Angaben der Senatsverwaltung von Anfang des Jahres erst im Jahr 2035 zu rechnen.