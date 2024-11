Um einen negativen Jahresabschluss in Höhe von 8,5 Millionen Euro zu verhindern erlässt Friedrichshain-Kreuzberg mit sofortiger Wirkung eine Haushaltssperre. Auch andere Berliner Bezirke mussten das in diesem Jahr bereits tun.

Zur Absicherung eines ausgeglichenen Haushaltsabschlusses für dieses Jahr hat das Berliner Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg mit sofortiger Wirkung eine Haushaltssperre erlassen. Ansonsten würden die laufenden Kosten des Bezirks zu einem negativen Jahresabschluss in Höhe von rund 8,5 Millionen Euro führen, teilt der Bezirk am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit.