50 Euro pro Quadratmeter - die Vermietung von möblierten Wohnungen auf Zeit floriert in Berlin. Eine Regelung auf Bundesebene lässt auf sich warten. Ein Berliner Bezirk will schon jetzt aktiv werden. Von Anja Herr und Helena Daehler

Ausnahmen gibt es für Neubau-Wohnungen, möblierte Wohnungen und vorübergehende Mietverhältnisse. Dass viele Vermieter von den letzten beiden Schlupflöchern Gebrauch machen, zeigt ein Blick in das Portal Immoscout24 – nach einer Auswertung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung von 2022 bezogen sich70 Prozent der Inserate für Friedrichshain-Kreuzberg auf möbliertes Wohnen auf Zeit, in Mitte waren es 65 Prozent und in Charlottenburg-Wilmersdorf 64 Prozent. Das waren dreimal so viel wie noch zehn Jahre zuvor.