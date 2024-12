Roland Berlin Donnerstag, 19.12.2024 | 14:09 Uhr

Und was sagt uns das? Je mehr man sich von der Wahrheit entfernt, desto einfacher ist es den Fusch als vorbildliche Politik zu verkaufen. Soweit das Auge recht sieht man nur noch Poller und Abgrenzungen für Radwege, man sieht Wort wörtlich Rot wenn man durch die Stadt fährt, und das soll es noch nicht gewesen sein!! Das will man den Bürgern als Beruhigungspillen verkaufen, als wären wir alle verrückt und würden nicht mehr begreifen was hier in dieser Stadt los ist. Defacto gar nichts, Stillstand, als wäre alles Schockgefroren. Noch kein versprechen wurde eingehalten, selbst Verwaltungen haben sich noch verschlechtert, obwohl die so wichtig sind bei all den Behördenwahnsinn.