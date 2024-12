Wo der Berliner Senat nun weniger und wo er mehr kürzen will

So wird das bisher rund 28,3 Millionen Euro schwere Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm um fast ein Drittel zusammengestrichen. Das macht im nächsten Jahr gut 12,1 Millionen Euro weniger. Die Koalition begründet die Kürzung damit, dass für die Vorhaben keine ausreichenden Planungen in den Bezirken vorliegen und somit auch keine Umsetzung möglich wäre.

CDU und SPD und Berlin haben sich am Freitagabend bei einer Spitzenrunde auf finale Einsparungen im kommenden Jahr verständigt. Zahlreiche Sparvorgaben wurden aufgehoben bzw. abgeschwächt. Allerdings wird zur Gegenfinanzierung in anderen Bereichen stärker gekürzt.

Zuerst verkündete der schwarz-rote Berliner Senat vergleichsweise drastische Kürzungen - um dann wieder in manchen Bereichen große Teile zurückzunehmen. Neben der Kultur trifft es auch Verkehr und Umwelt weniger hart als zunächst angenommen.

Senat will in den Bereichen Verkehr und Umwelt weniger kürzen als bisher geplant

Im Wissenschaftsbereich wird bei den Hochschulverträgen mit den Universitäten und der Charité die Einsparvorgabe erhöht. Statt 100 Millionen Euro müssen nun durch Nachverhandlungen mit den Einrichtungen 106 Millionen zur Entlastung des Haushalts zusammenkommen. Auch das Technikmuseum kommt nach der Spitzenrunde schlechter weg: Ein Zuschuss in Höhe von 4,2 Millionen Euro für den Neubau eines Empfangsgebäudes wird nicht halbiert, sondern komplett gestrichen.

Beibehalten hat die Koalition die angekündigte Kürzung von 10 Millionen Euro für die Komische Oper. Damit ist zu erwarten, dass die Sanierung des Gebäudes im kommenden Jahr nicht stattfinden kann. Freigeben hat die Spitzenrunde dagegen 3,95 Millionen für den Jahn-Sportpark. Damit können Abriss und Umbau der Anlage weitergehen. Gleichzeitig wird das Ziel bekräftigt, dass das Großvorhaben möglichst nicht mehr als 250 und maximal 300 Millionen Euro kosten soll.

Abgemildert haben CDU und SPD ihre ursprünglichen Sparbeschlüsse in einem sensiblen Bereich. Bei den Zuschüssen für die freie Jugendhilfe sind Kürzungen nun vom Tisch. Ursprünglich stand hier der Betrag von 2,2 Millionen Euro weniger im Raum. Für die freie Jugendarbeit soll es im nächsten Jahr rund 39 Millionen Euro an Zuschüssen geben. Bisher waren es rund 42 Millionen Euro. Zunächst hatte die Koalition aber einen mehr als doppelt so hohen Konsolidierungsbeitrag vorgesehen.