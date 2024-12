S. L. Berlin Donnerstag, 19.12.2024 | 08:55 Uhr

Lieber Jens, die Taxifahrer/-unternehmen legen aber ihre Preise nicht selbst fest, sondern die Preise beruhen auf Vorgaben der Behörden und auf dem Personenbeförderungsgesetz.

Es handelt sich hier also nicht um einen fairen Wettbewerb, sondern Uber & Co. unterbieten die Preise der Taxen und diese können dies nicht. Hinzukommt, dass man um Taxifahrer zu werden eine Prüfung ablegen muss, Uberfahrer und Co nicht.

Wenn Uber etc also nun mehr an die Vorgaben der Taxen angepasst werden, wird's fairer