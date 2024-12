Der Soldiner Kiez in Berlin-Gesundbrunnen, wo der Jugendklub liegt, ist auch über Berlins Stadtgrenzen hinaus berüchtigt. Bekannt ist er für seine internationale Bewohnerschaft und teils noch bezahlbare Mieten. Es ist eine Art Anti-Prenzlauer Berg. Mütter mit veganen Strick-Mützen und Väter mit dem Baby im Tragetuch vor der Brust sucht man vergeblich, auch Touristen verirren sich selten hierher. Zwar gilt die Gegend längst als aufstrebend - inzwischen ziehen durchaus auch Studierende her - doch immer wieder gibt es auch Nachrichten über Gewalttaten und Clan-Kriminalität. Zuletzt wurde im August in der Soldiner Straße auf einen 25-jährigen geschossen.

Mit allem, was Teenager – und davon haben sich an diesem Nachmittag einige eingefunden - so brauchen: einem Box- und Fitness-Keller, Tischkicker, Tischtennisplatte und Spielkonsole samt Sofa im ersten Stock. Hier zocken Isaia und Pavel gern Fifa, wie sie berichten. Büros für Sozialarbeiterin Juli, ihre Chefin Mandy Dewald und auch noch weitere Räume für die Jugendlichen stehen im zweiten und dritten Stockwerk zur Verfügung. Im Kreativraum werden zuweilen T-Shirts geprintet. Ihr Lieblingsmotiv sei "CR7", der Fußballer Christiano Ronaldo, erzählen die Jungs.

Und doch ist der Ort eine Art Zuhause. "Second Home" steht folgerichtig auf einem der Protestplakate im Eingangsbereich. Das gelte es zu erhalten. Dafür demonstriere man derzeit eben auch, so Sozialarbeiterin Juli. Sie ist die Projektverantwortliche im Klub. "Ich finde es ganz dramatisch, was gerade passiert. Die Jugendlichen, die zu uns kommen, leben hier in einer Gegend, in der das Geld sowieso nicht auf der Straße liegt. Gerade hier zu kürzen hat ja Folgen. Es wird doch noch mehr kosten, wenn noch mehr junge Menschen später Unterstützung brauchen. Seit Corona haben gerade sie doch zudem noch weniger Anschluss und die Shell-Studie hat ihnen ja auch psychische Schräglagen attestiert. Man kann hier nicht kürzen – da muss eher noch was draufgepackt werden."

Konkret abschaffen will man diesen Ort natürlich nicht. So verrückt ist in Zeiten von Jugendgewaltgipfeln keiner. Aber faktisch steht das Soko116, wie so viele andere Jugendklubs in Berlin, vor großen Problemen. Denn was wie eine formalbürokratische Petitesse klingt, bringt den Jugendklub an den Rand seiner Existenz. Die Einsparliste des Senats sieht vor, dass die Tarifsteigerungen der Menschen, die dort arbeiten – bei den freien Trägern der Jugendarbeit - nicht weiter finanziert werden sollen. Um in Zukunft also überhaupt Mitarbeiter tarifgerecht bezahlen zu können, reicht der finanzielle Topf dann nicht mehr für alle. Soko116-Chefin Mandy Dewald sagt, die mangelnde Sicherheit in Sachen Finanzierung mache ihr insgesamt zu schaffen. Die Regelprojekte wolle der Bezirk zwar weiter finanzieren. Doch die Streichliste sorge für Unsicherheiten. Denn wenn es für freien Träger keine Tarifmittel gebe, seien dass verklausulierte Kürzungen. "Denn wir müssen dann an Sachmitteln und Honoraren kürzen. Das hat Auswirkungen auf die Angebote, die wir für die jungen Menschen hier anbieten können."

Dass der Senat, der sich eigentlich eine Jugendstrategie vorgenommen hatte, jetzt sogar seine Haushaltslöcher mit Kürzungen bei Kindern und Jugendlichen stopfen wolle, sei, so Dewald, ein harter Aufschlag auf dem Boden der Realität. "Das kann doch nicht sein. […] Wir arbeiten sowieso an unserer Belastungsgrenze". Und sie wird noch deutlicher. Sie sei es leid, sagt sie, dafür auf die Straße gehen zu müssen. Denn für sowas habe man keine Zeit, weil die Mitarbeiter dringend in den Einrichtungen von den Kindern und Jugendlichen und ihren Familien gebraucht würden. "Es stinkt mir, dass Kinder- und Jugendarbeit als Luxusangebot betrachtet wird, als Freizeitprogramm, das man mal eben so streichen kann, wenn die Haushaltskassen leer sind. Wie nachhaltig wird denn da Politik betrieben, frage ich mich."