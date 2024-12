Integration - Landkreis Spree-Neiße eröffnet erstes "Welcome Center" in Forst

Fr 06.12.24 | 16:45 Uhr

rbb/Brucksch Audio: Antenne Brandenburg | 06.12.2024 | Sebastian Schiller | Bild: rbb/Brucksch

Der Landkreis Spree-Neiße hat in seiner Kreisstadt Forst am Freitag ein sogenanntes Welcome Center für Geflüchtete an zentraler Stelle in der Innenstadt eröffnet. Mit der Eröffnung in den neuen Räumlichkeiten werden in dem Gebäude mehrere soziale Einrichtungen gebündelt. Zuvor hatte es eine Interimslösung gegeben. Das "Welcome Center" soll in erster Linie ein Anlaufpunkt für Migranten sein. Berater bieten darin Unterstützung bei der Arbeits- oder Wohnungssuche oder der Vermittlung von Deutschkursen.

Kennenlernen und Profil erstellen

"Wir wollen die Fachkräfte und Handwerker, die in unserer Region neu angekommen sind, bei der Integration in den Arbeitsmarkt und die allgemeine Gesellschaft unterstützen", sagte Mahmoud Mehani, der Projektleiter des "Welcome Centers", zur Eröffnung dem rbb. Kern seiner Arbeit im Center sei das persönliche Gespräch. Nach einem ersten Kennenlernen gehe es darum, ein Profil der oder des Ratsuchenden zu erstellen. "Was haben sie gelernt, in welchem Beruf haben sie Erfahrung, welche Unterlagen, welchen Schulabschluss haben sie mitgebracht?", so Mehani. Dann werde geschaut, ob der Schulabschluss auch anerkannt wird.

Schon vor dem offiziellen Startschuss hat Mahmoud Mehani mit seinem siebenköpfigen Team seit dem Sommer über 200 Beratungsgespräche geführt. Der Bedarf im Landkreis sei da, meint auch Landrat Harald Altekrüger (CDU). "Es sind mehrere Tausend Menschen, die bei uns Zuflucht gefunden haben. Die müssen betreut werden." Viele von ihnen hätten schon einen Job gefunden, "eine ganze Menge" würden aber auch noch darauf warten. "Es ist genau die Aufgabe des 'Welcome Centers', sich darum zu kümmern", so Altekrüger.

Im kommenden Jahr sollen weitere "Welcome Center" des Landkreises in Guben und Spremberg eröffnet werden. Insgesamt investiert der Landkreis mit Unterstützung des Brandenburgischen Wirtschaftsministeriums 1,2 Millionen Euro in das Projekt.

Auch Angebote für ältere Menschen

Am Standort des Forster "Welcome Centers" ist ab sofort auch der Pflegestützpunkt Spree-Neiße zu finden, der von der Kreisverwaltung dorthin zieht. Dort können sich ältere Menschen und ihre Angehörigen zum Thema Pflege informieren. Außerdem finden Menschen, die sich in Forst und Umgebung in Projekten oder privat sozial engagieren möchten, Ansprechpartner. Auch die Koordinierungsstelle des Bundesprogramms "Demokratie leben!" und das Team der Lokalen Aktionsgruppe Spree-Neiße-Land sind in dem Gebäude untergebracht.

rbb/Screenshot Strukturwandel in der Lausitz - Geld ist da - es fehlen Menschen Der Bund fördert den Lausitzer Strukturwandel mit Milliarden. Cottbus zum Beispiel profitiert von Investitionen in Bahnwerk, Uni-Medizin und Science-Park. Statt Angst vor einem neuen Bruch herrscht nun Sorge um fehlende Fachkräfte. Von Andreas Rausch

Erstes Angebot in Cottbus

So ein "Welcome Center" hatte bereits im Sommer 2023 die Stadt Cottbus eröffnet. Es befindet sich gegenüber dem Rathaus. Die Stadt erklärte zur Eröffnung, dass sie damit offensiver um ausländische Fachkräfte werben wolle. Das Cottbuser "Welcome Center" soll Ansprechpartner für Fachkräfte und Unternehmen sein, aber beispielsweise auch für Studierende aus dem Ausland. Betrieben wird es von der Stadtverwaltung, von der städtischen Entwicklungsgesellschaft EGC und von der Industrie- und Handelskammer Cottbus.