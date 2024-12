Ich Brandenburger Donnerstag, 26.12.2024 | 18:00 Uhr

.....und wenn unsere politik es auf biegen und brechen durchsetzten wird, das ab 2038 in deutschland keine kohle-verstromung stattfinden wird, dann wird "schmutziger" strom um so mehr aus vielen nachbarländern importiert, so wie es jetzt schon täglich gemacht wird!!! ...und dafür gibt es zur zeit nur einen grund: es wird lt. statistiken der co2-fußabdruck von deutschland verringert. so können unsere politiker euch wieder mal unwahrheiten auftischen.