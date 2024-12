Die neue Brandenburger Landesregierung geht an den Start - und wird von der deutlichen Mehrheit der Bürger kritisch betrachtet. Dietmar Woidke bleibt beliebt, allerdings mit Punktabzügen - und eine Partei könnte in den Landtag zurückkehren.

Die neue Koalition aus SPD und BSW wird in Brandenburg mit großer Skepsis gesehen. Unmittelbar vor dem Start der neuen Landesregierung finden nur 30 Prozent der Brandenburgerinnen und Brandenburger das Bündnis gut oder sehr gut, 61 Prozent bewerten die Koalition weniger gut oder schlecht. Das geht aus dem BrandenburgTrend des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap im Auftrag von rbb24 Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg hervor. Nur die Anhänger des Bündnis Sahra Wagenknecht sehen die Zusammensetzung der künftigen Landesregierung mehrheitlich positiv (81 Prozent). Anhänger der stärkeren Regierungspartei SPD sind deutlich skeptischer. Die Hälfte der potenziellen SPD-Wählerinnen und -Wähler bewertet die Koalition negativ, 44 Prozent finden sie gut. Die Ablehnung der Koalition ist unter AfD-Anhängern am größten (86 Prozent), aber auch CDU-Anhänger (74 Prozent) und Grünen-Anhänger (84 Prozent) stehen dem SPD-BSW-Bündnis kritisch gegenüber.

Im Vergleich zur Landtagswahl haben die beiden künftigen Regierungsparteien SPD und BSW in der aktuellen Umfrage an Zuspruch verloren. Die AfD wäre wie in Umfragen vor der Wahl wieder stärkste Kraft. CDU, Grüne und Linke gewinnen leicht.



Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, käme die SPD auf nur noch 28 Prozent (Landtagswahl 30,9 Prozent) und das BSW auf 12 Prozent (Landtagswahl 13,5 Prozent). Die beiden Parteien würden keine Regierungsmehrheit mehr haben. Die AfD käme auf 30 Prozent (Landtagswahl 29,2 Prozent), die CDU auf 15 Prozent (Landtagswahl 12,1 Prozent). Bündnis 90/Die Grünen wären mit fünf Prozent (Landtagswahl 4,1 Prozent) wieder im Landtag vertreten, die Linke würde mit vier Prozent am Einzug in den Landtag scheitern (Landtagswahl 3,0 Prozent).