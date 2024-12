"Schneller-Bauen-Gesetz" in Berlin

Do 05.12.24 | 13:33 Uhr

Die schwarz-rote Regierung will unter anderem kleinere Bauvorhaben aus den Bezirken an sich ziehen können. Um schneller und effektiver bauen zu können, hat das Berliner Abgeordnetenhaus ein neues Gesetz verabschiedet.

Bausenator Christian Gaebler (SPD) sagte in der abschließenden Debatte, das Gesetz gebe die Chance, "den Herausforderungen des Wohnungsmarktes schnell und effektiv zu begegnen". Unter anderem sieht das Gesetz vor, dass das Land auch kleinere Bauvorhaben von den Bezirken an sich ziehen kann, um den Bau voranzutreiben.

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat am Donnerstagmittag mit den Stimmen der schwarz-roten Koalition das "Schneller-Bauen-Gesetz" verabschiedet. Mit dem Maßnahmenpaket sollen vor allem Abläufe in den Behörden neu strukturiert werden, um Wohnungsbauvorhaben zu beschleunigen.

Zuständigkeitswirrwarr, komplizierte Genehmigungsverfahren, lähmende Bürokratie: all das bremst den Berliner Wohnungsbau. Ein Gesetz des Senats soll das nun verbessern - aber mehrere Bezirke äußern sich skeptisch.

Dieses Vorgehen kritisierten vor allem Grüne und Linke. Das Gesetz sei "eine deutliche Misstrauenserklärung gegenüber den Baugenehmigungsbehörden in den Bezirken", sagte der baupolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Andreas Otto. Die Linken-Abgeordnete Katalin Gennburg nannte das Gesetz eine "politische Kampfansage der Baufilz-Koalition". Es gehe der Koalition nicht um bezahlbares Wohnen, sondern um die Interessen von Investoren. Der baupolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Harald Laatsch, sprach von einer "Diktatur der Verwaltung" und mangelndem Leistungswillen in den Ämtern, an der das Gesetz auch nichts ändern werde.

Die schwarz-rote Koalition hofft darauf, dass mit dem neuen Gesetz vor allem die Aufstellung von Bebauungsplänen erleichtert wird. Auch Baugenehmigungen sollen schneller erteilt werden, in dem engere Fristen gesetzt und Prozesse verändert werden.