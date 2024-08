Senat will mit Bezirken über "Schneller-Bauen-Gesetz" beraten

Der Senat hatte sich schon Anfang Juni auf einen Entwurf für ein sogenanntes "Schneller-Bauen-Gesetz" geeinigt, das Abgeordnetenhaus soll das Vorhaben noch in diesem Jahr beschließen.

Vertreter des Berliner Senats und der Bezirke beraten am Dienstag darüber, wie der Wohnungsbau und andere Bauvorhaben beschleunigt werden können.

Die Bezirke beklagen, durch die Regelung würden Doppelstrukturen und Personalengpässe entstehen. Über ihre Bedeken soll nun in der Sondersitzung beraten werden.

Korrekturhinweis: In einer früheren Version des Textes hieß es, der Berliner Senat wolle am heutigen Dienstag einen Entwurf für das "Schneller-Bauen-Gesetz" beschließen. Der Entwurf wurde jedoch bereits im Juni beschlossen - am heutigen Dienstag beraten Vertreter des Senats mit den Bezirken darüber, wie der Wohnungsbau und andere Bauvorhaben beschleunigt werden können. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.