R. Nesto Freitag, 31.01.2025 | 13:35 Uhr

Solche Urteil, egal wie man sie bewertet, werden den Zustrom von Migranten nicht bremsen.

Gut, dass Ukrainer schon subsidiären Schutz haben, sonst könnten sie auch das Urteil in Anspruch nehmen um auch so den Kriegsdienst zu vermeiden. An der Front kann man immer Schaden nehmen.



Allerding, wenn D befiehlt, dass wir in den Krieg zu ziehen sollen (mit oder eher ohne Waffe) , dann schützt uns das Gericht nicht. Dann ist es eine staatsbürgerliche Pflicht.



Gerichte werden auch alle Gesetze zur Zustrombegrenzung von Migranten aufheben. Da habe ich gar keine Sorge.