Die CDU im Abgeordnetenhaus will bis Jahresende umfassende Änderungen bei der Parkraumwirtschaft auf den Weg bringen. Dazu gehöre eine "einfache, bezahlbare Variante für Einpendler aus den Außenbezirken", sagte CDU-Fraktionschef Dirk Stettner am Montag dem rbb. Zuvor hatte der Tagesspiegel darüber berichtet.

Stettner bringt dafür eine Vignette ins Gespräch, die beispielsweise Handwerker aber auch Privatpersonen erwerben können, wenn sie in die City fahren. Derzeit ist für das Parken in der Innenstadt vielerorts ein Ticket erforderlich. In Mitte kostet dies bis zu vier Euro in der Stunde. Als neues Angebot schwebt Stettner eine Art Pendlervignette vor, die "einigermaßen preiswert, aber nicht billig" sein soll, so der CDU-Fraktionschef.