Auf dem Pariser Platz in Berlin ist für Samstagnachmittag (16.30 Uhr) eine Demonstration gegen den Rechtsruck geplant. Zu der Kundgebung am Brandenburger Tor unter dem Motto "Wir stehen zusammen" hat ein Bündnis von "Campact", "Fridays for Future" und der Initiative "Eltern gegen Rechts" aufgerufen, angemeldet sind 10.000 Menschen.

Das Treffen rechtsextremer Kreise in einem Potsdamer Hotel vor rund einem Jahr löste eine Protestwelle in Deutschland aus. Auch in Brandenburger Orten fanden große Demos gegen Rechts statt. Was wurde daraus? Von Simon Wenzel

Bei der Demonstration am Brandenburger Tor ist als symbolischer Akt ein "Lichtermeer gegen Rechts" geplant. Die Organisatoren fordern in ihrem Aufruf, dass die sogenannte "Brandmauer" der demokratischen Parteien gegen die AfD halten müsse. Bedeutet: keine Zusammenarbeit mit der rechten Partei.

Ein Thema, das akuter denn je scheint, kündigte CDU-Chef Friedrich Merz doch erst am Freitag an, Vorschläge für deutliche Verschärfungen der Asylpolitik noch vor der Wahl in den Bundestag einzubringen. Wer diesen Weg mitgehe, sei ihm "völlig gleichgültig", so Merz [tagesschau.de], der in den aktuellen Umfragen als aussichtsreichster Kanzlerkandidat gilt. AfD-Chefin Weidel bot ihm daraufhin eine Zusammenarbeit in der Sache an.

Die Demo-Organisatoren fordern zudem, dass eine künftige Bundesregierung sich dafür einsetzen müsse, Big-Tech-Unternehmen in ihre Schranken zu weisen und gegen Desinformation auf diesen Kanälen vorzugehen. Gemeint sind Konzerne wie der Social-Media Gigant Meta (zu dem Facebook, Whatsapp und Instagram gehören). Zudem werden Investitionen in die ökologische Transformation Deutschlands gefordert.