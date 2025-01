Oder-Spree - Aktivisten nutzen Tesla-Fassade offenbar als Projektionsfläche gegen Musk

Do 23.01.25 | 14:46 Uhr

An die Fassade des Autobauers Tesla in Grünheide haben Aktionsgruppen offenbar ein Foto von Elon Musk projiziert, das ihn bei der Trump-Verteidigung mit einem mutmaßlichen Hitlergruß zeigt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Auf die Fassade der Tesla-Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) sind in der vergangenen Nacht offenbar Videos und Fotos projiziert worden. Diese sollen unter anderem Elon Musk mit einer Geste gezeigt haben, die dem Hitlergruß ähnelt. Darüber leuchtet das Wort "Heil" in ähnlicher Schrift wie das in Leuchtschrift aufgebrachte Wort "Tesla". In den sozialen Netzwerken finden sich auch Videos, die weitere Bilder von Elon Musk zeigen, unter anderem im Gespräch mit AfD-Chefin Alice Weidel. Hinter der Aktion sollen Gruppen wie das "Zentrum für Politische Schönheit" und die britische Kampagnengruppe "Led by Donkeys" stecken. Diese sollen über Beamer-Technik die Bilder und Videos über mehrere Hundert Meter Entfernung an die Fassade der Tesla-Fabrik bei Grünheide gestrahlt haben. Die Aktivistengruppe "Zentrum für politische Schönheit” sagte gegenüber dem rbb, sie sei verantwortlich für die Aktion und kündigte ähnliche in den kommenden Wochen an.

Polizei geht davon aus, dass Aktion tatsächlich stattfand

Wie die Polizeidirektion Ost dem rbb sagte, gehe sie "nicht davon aus, dass die Aktion nicht stattgefunden hat", so Polizeisprecher Stefan Möhwald. Momentan ermittele nun die Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder). Dabei gehe es zunächst einmal um die rechtliche Einschätzung der Aktion, heißt es. "Nach rechtlicher Würdigung der zuständigen Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) begründet die Projektion mit mehreren durch bislang Unbekannte hinzugefügten Schriftzügen und die Verbreitung der Bilder im Netz zumindest den Anfangsverdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen", teilt die Polizeidirektion Ost in einer Pressemeldung am Donnerstagnachmittag mit. Nach dem Bekanntwerden der ersten Fotos aus Grünheide war in sozialen Medien zuerst von "Fake-Bildern" die Rede.

Kritik an Geste bei Trump-Vereidigung

Dem US-Tech-Milliardär Elon Musk wird vorgeworfen, er habe bei einer Veranstaltung zur Amtseinführung von Präsident Donald Trump eine dem Hitlergruß ähnliche Geste gezeigt.



Musk war am Montag einer der Redner auf der Bühne vor dem Eintreffen des Präsidenten in der Washingtoner Capital One Arena. Er bedankte sich bei den Anhängern des neuen Präsidenten, hielt dann seine rechte Hand an sein Herz - und streckte sie in einer schnellen Bewegung nach oben. Danach wiederholte er die Geste noch einmal in eine andere Richtung. "Mein Herz fliegt Euch zu", sagte er danach.

Musk wies Kritik an seinem Verhalten zurück. "Ehrlich gesagt, sie brauchen bessere schmutzige Tricks", schrieb er auf seiner Online-Plattform X. Der Vergleich mit Hitler sei eine abgedroschene Masche, ergänzte er.

Im Januar hatte Musk sich zudem in den deutschen Wahlkampf eingemischt und für die AfD geworben. Auf seiner Plattform X führte er ein rund einstündiges Online-Gespräch mit AfD-Chefin Weidel. Dabei ging es um Themen wie Atomkraft, Migration und die Bürokratie in Deutschland. In den Wochen zuvor hatte Musk bereits Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier auf X beleidigt. Die Einmischung von Musk sorgte in Deutschland für Empörung.