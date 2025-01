Der Holzwurm hat ganze Arbeit geleistet. Aus einer Wand in der Polizeiwache Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) ragt ein zerfressener Holzbalken, ein Stromkabel liegt frei. Im Flur und in der Küche zeigt sich ein ähnliches Bild. In der Cottbuser Polizeiwache am Bonnaskenplatz hatte man sich zwar an eine mit dem Brandschutz konforme Deckenkonstruktion gewagt. Allerdings hängen seitdem die Kabel nackt von der Decke. Die Bilder wurden rbb|24 zugespielt.

Es sind nur einige Beispiele von maroden Gebäuden der Brandenburger Polizei. Auch auf dem Gelände in Seelow (Märkisch-Oderland) seien einige Gebäude nicht mehr begehbar, sagt der zuständige Bauamtsleiter Jörg Krüger. "Die letzte Sanierung des Polizeigebäudes war vielleicht vor 25 Jahren, und das nur von außen." Laut Krüger kommt hier nur der Umzug in ein anderes Gebäude in Frage.