Judge Dredd Cottbus Dienstag, 14.01.2025 | 11:00 Uhr

Der tragische Tod dieses jungen Menschen sollte Mahnung sein, bei jeder Form von Angriffen auf die Polizei sich bewußt zu machen, dass jeder Polizist auch ein Mensch ist und kein Freiwild für Kriminelle. Jeder Beamte hat eine Familie, Freunde und Bekannte. Wer gibt kriminellen Strolchen das Recht, billigend Körperverletzungen oder wie in diesem Fall den Tod eines Menschen in Kauf zu nehmen. Die Strafen für Angriffe (gleich welcher Art) sollten / müßten drakonisch erhöht werden. Nix da mit Sozialstunden und bla bla.... Ab in den geschlossenen Vollzug muss die Antwort sein. Wer sich an Polizisten vergreift, vergreift sich am Staat und das muss sanktioniert werden.

Möge der Mord an diesem Polizisten Anlaß sein, seitens der Politik darüber ernsthaft nachzudenken.

Der Familie mein Beileid.