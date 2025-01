Der entsprechender Antrag soll in der Sitzung der Stadtverordneten am 22. Januar gestellt werden. Zwischen der Antragstellung und dem Beschluss muss mindestens ein Monat und dürfen höchstens drei Monate liegen.

Schubert selbst warb am Montag in einem zweiseitigen Schreiben an die Stadtverordneten, das dem rbb vorliegt, für eine "gemeinsame Neuausrichtung".

"Ich hoffe, dass Sie mir nun nach der Einstellung des Ermittlungsverfahrens die Möglichkeit einräumen auf Sie zuzukommen und zu erklären, welche Ziele ich in den weniger als anderthalb Jahren bis zur nächsten Wahl noch gemeinsam mit Ihnen umsetzen möchte und was ich für eine Neuausrichtung der Zusammenarbeit mit der Stadtverordnetenversammlung für Vorschläge habe", schrieb Schubert. Bei der Vielzahl von langfristigen Veränderungsprozessen die derzeit in der Stadt nötig seien, bedarf es der Zusammenarbeit zwischen Stadtverordnetenversammlung und Oberbürgermeister, so der SPD-Politiker weiter.