In der Affäre um Vorwürfe gegen den Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar setzt der Kreisverband der Pankower Grünen auf eine schnelle und vollständige Aufklärung. Eine Entschuldigung bei Gelbhaar, wie von einigen Mitgliedern gefordert, gibt es nicht. In einem Antrag, der am Abend auf einer Mitgliederversammlung mit großer Mehrheit beschlossen wurde, ist die Rede davon, dass "nach vollständiger Klärung gegebenenfalls eine Rehabilitierung von Stefan Gelbhaar möglich gemacht werden kann".

"Stefan Gelbhaar ist großer Schaden persönlicher Art und beruflicher Art entstanden. Das bedauern wird sehr", erklärte der Co-Kreisvorsitzender der Pankower Grünen, Nicolas Scharioth. Für Gelbhaar gelte die Unschuldsvermutung, betonte er und verwies gleichzeitig darauf, dass sieben Personen gegenüber der Partei ihre Vorwürfe gegen Gelbhaar weiter aufrecht erhalten.

In dem beschlossenen Antrag stellt sich der Kreisverband auch eindeutig hinter die an Gelbhaars Stelle als Pankower Direktkandidatin für den Bundestag aufgestellte Julia Schneider. "Wir gehen jetzt geschlossen gemeinsam mit Julia in den Wahlkampf", erklärte die Co-Kreisvorsitzende Maren Bergschneider.