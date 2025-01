In Hoppegarten (Märkisch-Oderland) soll es ein erneutes Abwahlverfahren gegen Bürgermeister Sven Siebert (parteilos) geben. Das haben die Gemeindevertreter am Donnerstagabend entschieden. Außerdem wurde er mit sofortiger Wirkung beurlaubt und soll eine Disziplinarstrafe zahlen.

Hoppegartens Bürgermeister Sven Siebert sei mit seinem Amt überfordert, werfen ihm Gemeindevertreter vor. Am Sonntag stimmten die Bürger mit knapper Mehrheit ab: Siebert bleibt Bürgermeister.

Bereits im September 2024 hat es ein Abwahlwahlverfahren gegen Siebert gegeben. Damals entschied eine knappe Mehrheit der Hoppegartener, dass der parteilose Bürgermeister im Amt bleiben soll.

Am Donnerstag sprachen sich 22 der insgesamt 27 Gemeindevertreter für ein zweites Abwahlverfahren aus. Es soll am 23. Februar stattfinden, parallel zur Bundestagswahl. Außerdem wurde Siebert mit sofortiger Wirkung für mindestens zwei Wochen beurlaubt und soll dazu eine Geldbuße in Höhe von über 2.000 Euro zahlen.

Der Bürgermeister weigere sich, die von der Gemeindevertretung beschlossene Hauptsatzung in der Verwaltung durchzusetzen, so der Vorwurf. Als Hauptverwaltungsbeamter sei er aber der Gemeindevertretung unterstellt. Siebert wiederum erklärte, dass er noch prüfe, ob die neue Hauptsatzung überhaupt rechtskonform sei.