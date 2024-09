Ein Teil der Gemeindevertreter warf Siebert auch vor, mit Vorsatz gehandelt haben. So sagte Gemeindevertreter Christian Arndt (Fraktion Die Grünen / Bündnis für Hoppegarten) dem rbb: “Das ist eine erhebliche Dienstpflichtverletzung. Er hat sich einfach selbst in den Urlaub versetzt." Arndt führte aus: "Nach Rücksprache mit dem Landrat wurden wir aufgefordert, hier einen erneuten Beschluss zu fassen über die Einleitung eines Disziplinarverfahrens." Dieses Disziplinarverfahren werde durch den Landrat oder das Landratsamt durchgeführt, so Arndt.

Siebert selbst äußerte Unverständnis gegenüber dem rbb. "Die Anträge lagen alle rechtzeitig vor", betonte er. Er sei nicht bewusst unerlaubt vom Dienst ferngeblieben, sondern habe einen regulären Antrag gestellt, so Siebert. "Am Ende des Tages wird das Verwaltungsgericht entscheiden, was dort sozusagen rechtmäßig war und was nicht."